Турция — Франция: прогноз Семёна Зигаева на игру 1-го тура Лиги наций

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Турция — Франция.

Ставка: победа Франции и ТБ 2.5 за 1.80.

«Этим летом сборная Турции в третий раз и впервые с 2002 года участвовала в чемпионате мира. Поклонники команды рассчитывали минимум на выход в плей-офф, тем более соперники по группе были вполне по силам. В первом туре турки играли лучше, чаще атаковали и больше били по воротам, но умудрились проиграть Австралии 0:2. Дальше был Парагвай, который второй тайм играл в меньшинстве, но турки, пусть и нанесли 32 удара, проиграли 0:1 и досрочно потеряли шансы на выход в плей-офф. Победа в последнем туре над США 3:2 лишь подсластила горечь провала.

Команда Франции ехала на мундиаль в качестве главного фаворита турнира, и групповой этап это подтвердил. Три матча — три победы с общей разницей забитых и пропущенных мячей 10:2 и выход в плей-офф с первого места в группе. Но в играх на вылет французы свою мощь уже демонстрировали реже. Если Швецию в 1/16 они разгромили 3:0, то в следующем раунде скромный Парагвай прошли благодаря голу с пенальти. В 1/4 Францию ждала команда Марокко, её прошли, пусть и не без проблем, но уверенно. А вот в полуфинале французы ничего не смогли сделать с испанцами и отправились играть за бронзу. Там они забили в ворота англичан четырежды, но для победы этого не хватило, ведь британцы забили аж шесть.

Несмотря на провал на мундиале, турецкая федерация футбола Винченцо Монтеллу в отставку не отправила, всё-таки это первый за 24 года чемпионат мира. А вот Дидье Дешам покинул сборную Франции, с которой проработал 14 лет, и теперь командой руководит Зинедин Зидан, а нас ждёт его дебют. Нынешний состав французов обязан разбираться с турками хоть дома, хоть в гостях, и причин на иной исход я не вижу», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».