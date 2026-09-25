Армения — Латвия: прогноз Михаила Моссаковского на игру Лиги наций в Ереване

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч Армения — Латвия.

Ставка: Армения не проиграет и ТМ 3.5 за 1.60.

«Надо отметить, что эти команды встречались и в Лиге наций в 2024 году. Тогда Армения дважды победила — 4:1 дома и 2:1 на выезде. Но важно понимать, что это был только первый год работы итальянца Паоло Николато со сборной Латвии. После этого он провёл достаточно серьёзную работу и заметно укрепил оборону. Сейчас Латвия играет в три центральных защитника, действует от обороны и в целом защищается достаточно дисциплинированно.

Понятно, что, когда аутсайдер встречается с соперником, который значительно превосходит его в классе, даже массированная оборона уже не всегда помогает. Но глобально Латвия — «низовая» команда. И на самом деле примерно то же самое можно сказать про Армению. В этом плане встречаются две сборные, которые, скорее, тяготеют к «низовому» футболу. Обратите внимание: с начала 2025 года Латвия провела 14 матчей и только две игры из этих 14 ушли в тотал больше 3.5. Это встреча с Англией, где латвийцы пропустили пять, но там соперник обязывает. Плюс неожиданно «верховой» получилась игра с Андоррой — 2:2.

Во всех остальных матчах, причём и с соперниками низкого уровня, и с командами уровнем выше, Латвия играла через тотал меньше, зачастую достаточно глубокий. Например, оба матча против Гибралтара закончились победами со счётом 1:0. Армения тоже тяготеет к «низам», несмотря на то что в составе есть классные исполнители. В первую очередь это прекрасно известные нашему болельщику Эдуард Сперцян и Наир Тикнизян. Но при этом атакующего ресурса Армении всё равно не хватает, особенно непосредственно в линии нападения.

Поэтому сверхрезультативной игры здесь я не жду. Мне нравится комбинированный вариант: Армения не проиграет и тотал меньше 3.5. С одной стороны, армяне играют дома и по качеству состава выглядят предпочтительнее. С другой — Латвия при Николато стала гораздо более организованной и «низовой» командой, которую не так просто раскрывать. Поэтому жду достаточно плотный матч без большого количества голов, в котором Армения как минимум не должна уступить», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».