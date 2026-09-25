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Грузия — Северная Ирландия: ставка Семёна Зигаева на встречу Лиги наций

Грузия — Северная Ирландия: ставка Семёна Зигаева на встречу Лиги наций
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Грузия — Северная Ирландия.

Ставка: гол Хвичи за 2.30.

Лига наций УЕФА. Лига B . Группа 2. 1-й тур
25 сентября 2026, пятница. 19:00 МСК
Грузия
Не начался
Северная Ирландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сборная Грузии прошлую Лигу наций провела плохо, хотя начиналось всё очень даже хорошо. В 1-м туре грузины на своём поле не просто обыграли, а разгромили Чехию. Дальше — ещё один успех, а затем результаты покатились с горы. Три поражения, ничья, и лишь из-за разницы забитых и пропущенных мячей Грузия заняла третье место в группе, поэтому её ждали стыки за сохранение прописки в дивизионе B. Соперником стали соседи из Армении, однако в данный момент разница в классе слишком велика. В Ереване гости победили 3:0, а в Тбилиси и вовсе — 6:1, оставшись во втором по силе дивизионе.

Команда Северной Ирландии в прошлом розыгрыше Лиги наций выступала в дивизионе С, а соперниками по группе стали Люксембург, Болгария и Беларусь. В первых трёх турах североирландцы набрали четыре очка и могли вылететь в низший дивизион. Но в итоге команда Северной Ирландии финишировала в своём квартете на первой строчке и получила право отобраться на чемпионат мира через стыковые матчи. Соперником стала сборная Италии, и в Бергамо хозяева поля после перерыва забили дважды и вышли в финал стыков. Северная Ирландия на турнир не отобралась. Правда, итальянцы тоже в решающей встрече уступили Боснии и Герцеговине.

Стартует новый турнир Лиги наций, а соперники по группе у Грузии и Северной Ирландии не самые лёгкие, и начать с победы — хороший задел. Матч пройдёт в Тбилиси, и хозяева — фавориты. Но не забывайте, что у них есть Хвича Кварацхелия, которого многие серьёзно считают претендентом на «Золотой мяч». И перед церемонией в октябре у него есть неплохой шанс заявить о себе, забив в этой встрече», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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