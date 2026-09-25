«Трактор» — СКА: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Трактор» — СКА.

Ставка: ничья за 4.20.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 сентября 2026, пятница. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Трактор» под руководством канадского специалиста Скотта Гордона переживает тяжёлую перестройку. Челябинцы поменяли девять игроков в межсезонье, состав заметно омолодился, и сыгранность звеньев оставляет желать лучшего. В шести стартовых матчах «Трактор» набрал всего четыре очка и долгое время шёл на дне таблицы Востока. Однако в последней игре южноуральцы прервали серию из трёх поражений, обыграв дома «Авангард» (2:1). Кадровая ситуация остаётся сложной: вне игры защитник Сергей Телегин, нападающий Степан Горбунов и форвард Виталий Кравцов, который получил травму ахилла в межсезонье и выбыл до февраля.

СКА под руководством Игоря Ларионова показывает куда более стабильный хоккей: лишь одно поражение в шести матчах (от «Спартака» 1:3) и пятое место на Западе с 10 очками. Однако у армейцев серьёзные кадровые потери: нападающий Захар Бардаков получил травму в первом же матче сезона и пропустил около двух недель, защитник Тревор Мёрфи продолжает восстанавливаться после перелома ноги и вернётся не раньше конца сентября. Лидером атак СКА является Николай Голдобин, набравший 12 очков (1+11).

СКА исторически доминирует в противостоянии с Челябинском (29 побед в 44 матчах), однако последние две встречи на льду «Трактора» остались за хозяевами, причём обе — в основное время. В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами: СКА выиграл в Петербурге (5:2), «Трактор» — в Челябинске (2:1). Молодая команда Гордона, несмотря на турнирные проблемы, дома действует агрессивно и навязывает борьбу даже топ-соперникам.

Учитывая, что «Трактор» наконец прервал неудачную серию и играет при своих болельщиках, а СКА находится на выезде и испытывает трудности с глубиной состава, логично предположить, что хозяева дадут бой и не проиграют в основное время. Осторожный характер игры с плотной обороной и минимумом голевых моментов — идеальный сценарий для ничьей», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».