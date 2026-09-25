«Лада» — ЦСКА: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ в Тольятти

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Лада» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА и его тотал больше 3.5 за 2.50.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 сентября 2026, пятница. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«ЦСКА заканчивает очень тяжёлую выездную серию. После Дальнего Востока армейцам предстоит практически сразу играть в Тольятти, поэтому от идеи брать большую фору я отказываюсь. После такой дороги требовать от ЦСКА ещё и разгрома слишком опасно.

Но против самих армейцев идти всё равно не хочется. ЦСКА набрал ход, выиграл четыре матча подряд и в Хабаровске спокойно разобрался с «Амуром» 2:0. А теперь получает «Ладу», которая только что пропустила семь от «Нефтехимика». До этого были шесть от «Барыса» и семь от «Торпедо». С обороной у тольяттинцев пока огромные проблемы.

Причём после 3:7 в Нижнекамске Павел Зубов на послематчевом интервью был максимально эмоционален. Тренер жёстко прошёлся по игре команды и отдельно говорил про огромное количество детских ошибок. И его можно понять: только во втором периоде «Лада» пропустила пять раз, причём умудрилась получить шайбы и в большинстве, и в меньшинстве.

При этом совсем списывать хозяев я бы не стал. Даже при 1:6 команда не бросила играть, забила дважды и продолжала создавать моменты. Поэтому после дальневосточного перелёта ЦСКА вполне может что-то позволить у своих ворот.

Мне нравится сценарий, в котором тяжёлая дорога скажется на ЦСКА прежде всего в своей зоне, но разница в классе позволит армейцам забрать матч за счёт атаки. А против нынешней обороны «Лады» четыре шайбы от ЦСКА точно не выглядят чем-то запредельным. Поэтому попробую не просто победу армейцев. Чтобы прогноз зашёл, ЦСКА нужно выиграть и забросить минимум четыре. За такой сценарий нам дают уже хороший коэффициент», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».