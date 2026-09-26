Стал известен фаворит матча Англия — Испания

26 сентября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Англия — Испания. Игра пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Букмекеры отдают преимущество гостям. Сделать ставку на победу сборной Англии предлагается с коэффициентом 2.83. Победа Испании оценивается коэффициентом 2.58. Ничейный исход можно найти в линии за 3.38.

При этом аналитики склоняются к высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.69.