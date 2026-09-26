Стали известны шансы сборной Беларуси начать Лигу наций с победы

26 сентября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги наций Албания — Беларусь. Игра пройдёт в Тиране на стадионе «Эйр Албания». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Беларуси предлагается с коэффициентом 6.55. Победа Албании оценивается коэффициентом 1.52. Ничейный исход можно найти в линии за 4.10.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.68, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.22. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.32.