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Чехия — Хорватия: прогноз на матч 26 сентября

Чехия — Хорватия: прогноз на матч 26 сентября
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26 сентября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги наций Чехия — Хорватия. Игра пройдёт в Праге на стадионе «Фортуна Арена». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

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Букмекеры отдают преимущество гостям. Сделать ставку на победу сборной Чехии предлагается с коэффициентом 3.18. Победа Хорватии оценивается коэффициентом 2.28. Ничейный исход можно найти в линии за 3.58.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.83. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.68.

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