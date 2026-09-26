Чехия — Хорватия: прогноз на матч 26 сентября

26 сентября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги наций Чехия — Хорватия. Игра пройдёт в Праге на стадионе «Фортуна Арена». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Букмекеры отдают преимущество гостям. Сделать ставку на победу сборной Чехии предлагается с коэффициентом 3.18. Победа Хорватии оценивается коэффициентом 2.28. Ничейный исход можно найти в линии за 3.58.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.83. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.68.