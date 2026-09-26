Англия — Испания: прогноз Константина Генича на матч Лиги наций

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Англия — Испания.

Ставка: обе забьют за 1.68.

«В Лиге наций в одной группе с Испанией оказались Англия, Хорватия и Чехия. Именно Англия и Испания, как мне кажется, разыграют первое место в этом квартете. У хорватов, как и всегда, идёт смена поколений, а чехи, скорее всего, смогут зацепиться за очки в этой группе только в домашних матчах.

Англичане — бронзовые призёры чемпионата мира. Они хорошо понимают, как играть против сборной Испании, хотя это понимают и все остальные, но справиться с этой командой никто не может. Испанцы на чемпионате мира пропустили всего один мяч: французы и аргентинцы не смогли забить, а сумели отличиться только бельгийцы. Но Англия дома, на «Уэмбли», после чемпионата мира, воодушевлённая бронзовыми медалями и ярким футболом, который команда показала с Кейном и Беллингемом во главе, точно может не проиграть Испании.

На исходы в этом матче ставить не буду. Испания, каким бы составом ни вышла, всё равно остаётся небольшим, но фаворитом. Тем более сейчас в отличной форме находятся лидеры: и Педри, и Ямаль, и футболисты мадридского «Реала», да и Кукурелья сейчас неплохо выглядит. Это касается и центра обороны. В общем, у Испании такой подбор игроков, думаю, игра будет обоюдоострой. Мне бы очень хотелось, чтобы забили обе команды.

Тем более это первый матч после перехода игроков в сборные, мне кажется, встреча должна получиться яркой и результативной. Поэтому мой основной прогноз на матч Англии и Испании в Лиге наций на «Уэмбли» — «обе забьют за коэффициент 1.68», когда я смотрел последний раз.

Если хотите усилиться и взять вариант помощнее, попробуйте «обе забьют и тотал больше 2.5». Но я вполне допускаю и счёт 1:1. Рассмотрел бы вариант с двумя-тремя голами в матче, может быть, даже с тремя-четырьмя голами. Но как основной вариант — «обе забьют в матче Англии и Испании», — приводит слова Генича «РБ Спорт».