Англия — Испания: прогноз Сергея Игнашевича на матч 1-го тура Лиги наций

Известный футболист и тренер Сергей Игнашевич дал прогноз на матч Англия — Испания.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.92.

«Обе сборные сейчас находятся в той стадии развития, когда командная структура доведена до автоматизма, но стиль игры принципиально разный.

Испания продолжает гнуть линию доминирующего футбола через контроль мяча. Вингеры дают высокую динамику — они постоянно идут в обводку и растягивают чужую оборону. Де ла Фуэнте здорово сбалансировал центр поля — Родри и Педри идеально контролируют мяч, определяют темп игры и постоянно ищут момент для проникающей передачи. При этом чемпионы мира моментально включают прессинг при потере мяча.

Англия предпочитает сдержанный и прагматичный стиль. Один из козырей англичан — высокая интенсивность внутреннего чемпионата и антропометрия на стандартных положениях. С Тухелем Англия стала чуть более гибкой, но в матчах с соперником такого класса они вряд ли побегут раскрываться с первых минут.

Сценарий матча вполне предсказуем: испанцы заберут мяч, а англичане будут выжидать шанс на контратаках и угловых», — приводит слова Игнашевича «РБ Спорт».