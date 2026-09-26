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Англия — Испания: прогноз Сергея Игнашевича на матч 1-го тура Лиги наций

Англия — Испания: прогноз Сергея Игнашевича на матч 1-го тура Лиги наций
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Известный футболист и тренер Сергей Игнашевич дал прогноз на матч Англия — Испания.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.92.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 3. 1-й тур
26 сентября 2026, суббота. 21:45 МСК
Англия
Окончен
2 : 3
Испания
0:1 Ямаль – 2'     1:1 Гордон – 36'     2:1 Кейн – 40'     2:2 Баэна – 60'     2:3 Оярсабаль – 74'    

«Обе сборные сейчас находятся в той стадии развития, когда командная структура доведена до автоматизма, но стиль игры принципиально разный.

Испания продолжает гнуть линию доминирующего футбола через контроль мяча. Вингеры дают высокую динамику — они постоянно идут в обводку и растягивают чужую оборону. Де ла Фуэнте здорово сбалансировал центр поля — Родри и Педри идеально контролируют мяч, определяют темп игры и постоянно ищут момент для проникающей передачи. При этом чемпионы мира моментально включают прессинг при потере мяча.

Англия предпочитает сдержанный и прагматичный стиль. Один из козырей англичан — высокая интенсивность внутреннего чемпионата и антропометрия на стандартных положениях. С Тухелем Англия стала чуть более гибкой, но в матчах с соперником такого класса они вряд ли побегут раскрываться с первых минут.

Сценарий матча вполне предсказуем: испанцы заберут мяч, а англичане будут выжидать шанс на контратаках и угловых», — приводит слова Игнашевича «РБ Спорт».

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