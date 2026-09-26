Англия — Испания: прогноз Александра Неценко на встречу Лиги наций

Комментатор Александр Неценко дал прогноз на матч Англия — Испания.

Ставка: Испания не проиграет и ТМ 3.5 за 2.00.

«Предстоящий матч Лиги наций между Англией и Испанией пройдёт на «Уэмбли». Испания — сильнейшая команда мира, первая в рейтинге ФИФА, Англия — четвёртая. Очевидно, что это будет самый серьёзный тест с учётом всех матчей, которые команды сыграют в Лиге наций в эту международную паузу. Поэтому сборные выставят наиболее сильные составы. В этом сомнений нет.

У сборной Испании всё хорошо: Луис де ла Фуэнте продлил контракт до 2032 года. Незначительные изменения в составе тоже есть: травмирован Педро Порро, недоступен Жоан Гарсия, появились некоторые новые футболисты, но костяк остаётся тем же. У сборной Англии ситуация иная. Томас Тухель столкнулся с серьезной критикой после чемпионата мира за свою негибкость. Сейчас английские медиа гадают, насколько гибким будет Томас Тухель. Сам он, кстати, говорил, что ему, вероятно, иногда нужно отпускать вожжи и выстраивать футбол сборной Англии чуть более хаотичным, чем он был до этого. Но со сборной Испании сделать это будет очень непросто, хотя бы потому, что у неё нужно отобрать мяч, а сделать это будет нелегко.

У сборной Англии хватает потерь в составе. Несмотря на то что поначалу все радовались вызову, например, Коула Палмера и Деклана Райса, этих футболистов в итоге не оказалось в доступе. Кроме того, под вопросом Льюис Холл, он пропускал одну из последних тренировок. Короче говоря, у Англии всё равно хороший состав набирается в основу: есть Беллингем, есть Кейн, есть Сака, есть Гордон, Эллиот Андерсон есть в центре поля. Состав наберётся достаточно хороший, несмотря ни на что. Тем более не забываем, что команды играют именно на «Уэмбли».

Я считаю, что сборная Испании будет гораздо ближе к победе, чем англичане. Исходя из того, что Испания прекрасно дорожит мячом и не даёт много создавать моментов у собственных ворот, предполагаю, что в этом матче сборная Испании не проиграет через тотал меньше 3.5 мяча. Если брать тотал меньше 3.5 мяча, он заходил в пяти из последних семи матчей сборной Англии. Один матч можно просто выкинуть — это игра за третье место, там футбола не было. И была встреча с Мексикой, где этот тотал был превзойдён. Что касается сборной Испании, то в семи из восьми матчей на чемпионате мира, кроме игры с Саудовской Аравией, этот тотал заходил», — приводит слова Неценко «РБ Спорт».