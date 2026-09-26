Англия — Испания: прогноз Романа Павлюченко на матч на «Уэмбли»

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Англия — Испания.

Ставка: победа Испании за 2.34.

«Если говорить об Испании, сегодня я почти всегда буду ставить именно на неё. Стиль этой сборной подразумевает хорошее держание мяча, контроль и спокойную подготовку атак. Испанцы не несутся вперёд сломя голову, они могут долго владеть мячом, раскачивать соперника и ждать свободные зоны. Думаю, даже на «Уэмбли» именно Испания будет больше контролировать игру.

Англия дома, конечно, постарается прессинговать и не даст испанцам спокойно разыгрывать мяч. Но Испания умеет выходить практически из-под любого прессинга за счёт одного-двух касаний и качества футболистов. Поэтому мне кажется, что англичанам всё равно придётся периодически отходить назад и играть от обороны. Моменты у Англии будут, потому что впереди там очень сильные исполнители, но по контролю мяча и количеству атак я жду превосходства Испании.

При этом легко испанцам точно не будет. Последний чемпионат мира показал, что Англия умеет биться до самого конца, независимо от счёта и времени. У этой сборной есть характер, а подбор футболистов сейчас вообще один из сильнейших за последние годы. Плюс домашний стадион, свои болельщики, поэтому Англия обязательно навяжет борьбу.

Но Испания есть Испания. Это чемпион мира, команда с очень понятным стилем, которая умеет забирать такие большие матчи. Думаю, именно контроль мяча, целостность игры и мастерство футболистов в итоге сыграют свою роль. Англия даст серьёзный бой, но для меня Испания — всё-таки фаворит и должна добиваться победы», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».