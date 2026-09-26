Англия — Испания: ставка Александра Мостового на матч Лиги наций в Лондоне

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Англия — Испания.

Ставка: ничья или победа Испании в один мяч за 1.82.

«Интересный матч. Испанцы — чемпионы мира, команда, которая сейчас во многом задаёт моду в футболе. Мы видели это и на чемпионате мира: контроль мяча, движение, техника и понимание игры — всё на очень высоком уровне. Поэтому понятно, почему Испания сейчас считается одной из сильнейших сборных.

Англия тоже старается, у неё хороший состав, много футболистов из сильнейшего чемпионата, большие звёзды. Но уже 60 лет сборная не выигрывает на крупном турнире. Хотя футбол, как говорят, придумали в Англии, но с трофеями у национальной команды всё никак не складывается. Даже на последнем чемпионате мира они дошли далеко, но опять остались без главного кубка.

Поэтому здесь мне Испания нравится чуть больше. Она сейчас выглядит более цельной и уверенной, у неё есть свой футбол, который команда понимает и не меняет в зависимости от соперника. Англии дома будет проще за счёт стадиона и поддержки, но одной атмосферой такую Испанию не остановить.

Думаю, матч получится очень ровным. Англия дома точно будет цепляться, Испания будет играть в свой футбол и стараться контролировать мяч. Но всё-таки испанцы сейчас выглядят немного сильнее. Поэтому вижу два варианта: либо ничья где-то 1:1, либо победа Испании в один мяч, где-то 1:2», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».