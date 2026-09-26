Фарерские острова — Казахстан: ставка Семёна Зигаева на игру Лиги наций

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Фарерские острова — Казахстан.

Ставка: ТМ 2 за 1.90.

«Фарерские острова при Эйдуне Клакстейне играют дома максимально закрыто и прагматично. В отборе к ЧМ-2026 на «Торсвеллуре» они обыграли Чехию (2:1), дали бой Хорватии и в последнем матче перед паузой также дожали Латвию (1:0). Но главное достижение команды Клакстейна в том, что они впервые смогли одержать три победы подряд в официальных матчах: в гостях переиграли Гибралтар, а дома разгромили Черногорию, и та победа над чехами, о которой я упоминал выше. И всё же даже с 12 очками нагнать Хорватию и Чехию не представлялось возможным.

Сборная Казахстана отборочный цикл на чемпионат мира просто провалила. Конечно, Бельгия, Уэльс, Северная Македония — сложные соперники, но был и Лихтенштейн. Правда, казахстанцы только его и обыграли, при этом финишировав на втором с конца месте в своей группе. Теперь команда Казахстана стартует в Лиге наций с новым тренером — нидерландцем Джоном ван'т Схипом, назначенным 7 августа, и это его официальный дебют.

В Торсхавне будет ветер, искусственное поле и много борьбы. Фарерам очки в группе со Словакией и Молдовой нужны кровь из носу, поэтому они точно не полезут вперед. Казахстан в прошлом году уже играл здесь и забить ничего не смог, думаю, нас ждет схожий сценарий матча. Поэтому поставлю здесь на тотал меньше 2 с расходом при двух забитых голах», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».