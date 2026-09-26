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«Металлург» — «Ак Барс»: ставка Артура Хайруллина на матч КХЛ

«Металлург» — «Ак Барс»: ставка Артура Хайруллина на матч КХЛ
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Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч «Металлург» — «Ак Барс».

Ставка: ТБ 5.5 за 2.08.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 сентября 2026, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Громкие пресс-конференции с участием главного тренера «Металлурга» Андрея Разина затмили встречи команды, а магнитогорцы тем временем не сбавляют ход и продолжают побеждать и возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции. В своём последнем матче «Магнитка» выиграла в Уфе у «Салавата Юлаева», а дублем отметился канадский нападающий Нэйтан Тодд, у которого не всё получалось на старте сезона.

«Ак Барс» далеко не лучшим образом выглядел в Новосибирске, но в итоге смог забрать два очка — в таком выжимании максимума в сложных условиях зачастую и определяется класс команды. Главным героем встречи стал нападающий Григорий Денисенко, который забросил обе шайбы казанцев в основное время, а в серии буллитов победу гостям принёс Кирилл Семёнов.

В нынешнем сезоне команды уже провели матч между собой, и тогда чудесным образом магнитогорцев на выезде спас нападающий Дмитрий Силантьев, сравнявший счет за восемь секунд до конца основного времени. А в серии буллитов гости реализовали обе свои попытки, в то время как казанцы не смогли пробить вратаря соперника.

Матчи между командами никогда не получаются скучными, так что предположу активную игру и результативный хоккей. Чего стоит только серия плей-офф в минувшем сезоне, когда казанцы переиграли магнитогорцев в пяти матчах и вышли в финал Кубка Гагарина. Поэтому поставлю на тотал больше 5.5», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».

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