«Динамо» М — «Салават Юлаев»: прогноз Владимира Гучека на игру КХЛ

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч «Динамо» М — «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 2.93.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 26 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК Динамо М Москва Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

«Динамо» под руководством Леонида Тамбиева переживает тяжёлый период. В одном из последних матчей бело-голубые дома разгромно уступили «Барысу» (1:4), но потом обыграли в овертайме одноклубников из Минска. После девяти встреч москвичи набрали 10 очков и занимают шестое место на Западе. Кадровая ситуация оставляет желать лучшего: в лазарете находятся нападающие Никита Тертышный и Егор Римашевский (последний выбыл до конца октября), а Джордан Уил отправился на родину по семейным делам. Слабое комплектование в межсезонье, о котором говорят эксперты, особенно бросается в глаза именно сейчас.

«Салават Юлаев» под руководством Виктора Козлова, напротив, демонстрирует зрелый хоккей. Уфимцы набрали девять очков в шести матчах и идут в лидерах на Востоке, а в последней игре на домашнем льду одолели московский «Спартак» (3:1), прервав пятиматчевую победную серию красно-белых. Кадровая ситуация также улучшается: Владислав Ефремов и Евгений Кулик вернулись к тренировкам в общей группе, а Максим Кузнецов полностью здоров и рвётся в бой.

Да, бело-голубые традиционно успешно играют против «Салавата» дома: в прошлом сезоне москвичи победили в Москве (4:1), а в позапрошлом — в овертайме (2:1 ОТ). Однако та статистика строилась на сыгранном составе с креативными форвардами, которых сейчас в обойме просто нет. «Динамо» мучительно ищет пути к воротам, а против дисциплинированной обороны «Салавата» сделать это будет крайне сложно. Поэтому ожидаю, что уфимцы победят в этом матче», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».