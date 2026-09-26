В Бразилии полностью запретили онлайн-ставки

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подписал закон, запрещающий онлайн-ставки и виртуальные казино на территории страны, сообщает G1.

Закон вступит в силу незамедлительно, при этом правительство должно направить в парламент законопроект, чтобы утвердить запрет в течение 120 дней.

У игроков на ставках будет возможность самостоятельно вывести деньги до конца дня 5 октября. С 6 октября сайты и приложения азартных онлайн-игр перестанут работать в Бразилии. Оставшиеся средства букмекерские компании должны будут вернуть на банковские счета граждан.

«Я принял решение пойти на жёсткую, радикальную и необходимую меру. Это как рак: либо ты удаляешь опухоль, либо опухоль убивает нас», — заявил президент Бразилии.

Кроме того, глава государства направил в Конгресс законопроект о наказании лиц, которые будут продвигать азартные игры.