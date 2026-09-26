Албания — Беларусь: прогноз Михаила Моссаковского на игру Лиги наций 26 сентября

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч Албания — Беларусь.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.65.

«Важнейшая игра для Виктора Гончаренко. Это будет первый официальный матч Беларуси под его руководством. При этом и у албанцев новый главный тренер. Долгое время сборной руководил Силвиньо, в том числе на историческом для команды Евро-2024, а теперь Албанию возглавил итальянец Роландо Маран. Это тренер, который скорее тяготеет к «низовому» футболу, и теперь он получил достаточно «низовую» по своей природе команду.

Посмотрите на результаты Албании за последние годы. Если взять все матчи с начала 2025 года, их набирается 14, и только в трёх из них прошёл классический тотал больше 2.5. Думаю, что этот курс на «низы» при Маране сохранится. Возможно, в каких-то моментах Албания будет играть даже более сдержанно, чем при Силвиньо. Сам Маран тоже никогда не ассоциировался с ярким, сверхатакующим футболом и высокой результативностью.

Матч пройдёт в Тиране, на поле Албании. Плюс для Гончаренко это начало официальной работы со сборной Беларуси. Думаю, что белорусы в такой ситуации тоже постараются сыграть достаточно закрыто. В первой официальной встрече при новом тренере, тем более на выезде, вряд ли команда станет сильно рисковать. Здесь прежде всего важно сохранить структуру, надёжно сыграть в обороне и постараться зацепиться за результат.

Поэтому результативного футбола я здесь не жду. Обе команды по своему характеру скорее тяготеют к «низу», обе начинают новый этап с новыми тренерами, и в такой ситуации на первый план должны выйти осторожность и результат. Классический тотал меньше 2.5 кажется мне хорошим вариантом на этот матч», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».