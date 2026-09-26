Чехия — Хорватия: ставка Михаила Моссаковского на матч Лиги наций

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч Чехия — Хорватия.

Ставка: Хорватия не проиграет и ТМ 3.5 за 1.98.

«У обеих сборных новые главные тренеры. Чехию возглавил Санти Дения — специалист, который вместе с Испанией выиграл Олимпийские игры в 2024 году, а до этого побеждал на двух юношеских чемпионатах Европы. После длительной работы в системе испанских сборных у него был период на Ближнем Востоке, в Катаре, а теперь он возвращается к работе с европейской национальной командой. Хорватию, в свою очередь, снова возглавил Славен Билич. Для него это возвращение в сборную после большого перерыва и фактически возвращение к тренерской работе после периода в Саудовской Аравии. С 2024 года он нигде не работал.

При этом Хорватия обновляется, но не настолько стремительно, как можно было ожидать. Я, например, думал, что это будет первая официальная игра уже без Луки Модрича, но он остаётся в сборной. Правда, пока непонятно, сыграет ли он против Чехии. Модрич заболел и пропустил последнюю тренировку перед этой встречей, поэтому его состояние остаётся под вопросом. Но даже с этой неопределённостью состав Хорватии для меня выглядит заметно увереннее и мощнее чешского.

Думаю, Хорватия будет иметь игровое преимущество. Тем более тот футбол, который хочет поставить Санти Дения, невозможно выстроить за несколько тренировок. Это процесс, и, возможно, достаточно длительный. Поэтому в первых матчах новых тренеров на первый план часто выходит именно индивидуальное мастерство футболистов. А по этому компоненту хорваты, на мой взгляд, сильнее. Поэтому я здесь отталкиваюсь от того, что Хорватия как минимум не проиграет.

При этом сверхъяркой и результативной игры я тоже не жду. В отборе на чемпионат мира эти сборные уже встречались — в Хорватии хозяева крупно победили 5:1, а в Праге команды сыграли 0:0. Мне кажется, что нынешний матч будет гораздо ближе именно ко второму сценарию — более сдержанному, осторожному и не самому богатому на моменты. Поэтому здесь логично объединить два варианта: Хорватия не проиграет и тотал меньше 3.5», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».