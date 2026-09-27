15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Стали известны шансы сборной Португалии победить Норвегию

Стали известны шансы сборной Португалии победить Норвегию
Комментарии

27 сентября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Норвегия — Португалия. Игра пройдёт на стадионе «Уллевол» в Осло. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Материалы по теме
Матч дня Норвегия — Португалия. Криштиану Роналду передаёт эстафету
Матч дня Норвегия — Португалия. Криштиану Роналду передаёт эстафету

Букмекеры отдают преимущество гостям. Сделать ставку на победу сборной Норвегии предлагается с коэффициентом 2.95. Победа Португалии оценивается коэффициентом 2.32. Ничейный исход можно найти в линии за 3.75.

При этом аналитики склоняются к высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.27, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.68. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.57.

Материалы по теме
Германия — Греция. Прогноз: домашняя премьера Клоппа
Германия — Греция. Прогноз: домашняя премьера Клоппа
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android