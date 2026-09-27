Стали известны шансы сборной Португалии победить Норвегию

27 сентября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Норвегия — Португалия. Игра пройдёт на стадионе «Уллевол» в Осло. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Букмекеры отдают преимущество гостям. Сделать ставку на победу сборной Норвегии предлагается с коэффициентом 2.95. Победа Португалии оценивается коэффициентом 2.32. Ничейный исход можно найти в линии за 3.75.

При этом аналитики склоняются к высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.27, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.68. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.57.