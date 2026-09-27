Сербия — Нидерланды: прогноз на матч 27 сентября

27 сентября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги наций Сербия — Нидерланды. Игра пройдёт в Белграде на стадионе «Райко Митич». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество гостям. Сделать ставку на победу сборной Сербии предлагается с коэффициентом 4.55. Победа Нидерландов оценивается коэффициентом 1.78. Ничейный исход можно найти в линии за 3.95.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.98, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.87. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75.