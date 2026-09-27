Германия — Греция: прогноз на матч 27 сентября

27 сентября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги наций Германия — Греция. Игра пройдёт в Аугсбурге на стадионе «ВВК-Арена». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Германии предлагается с коэффициентом 1.60. Победа Греции оценивается коэффициентом 7.00. Ничейный исход можно найти в линии за 5.05.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.45, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.55. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75.