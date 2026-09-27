«Адмирал» — «Нефтехимик»: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Адмирал» — «Нефтехимик».

Ставка: победа «Адмирала» в матче за 1.80.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 27 сентября 2026, воскресенье. 12:00 МСК Адмирал Владивосток Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Встреча во Владивостоке была экстренно перенесена на два часа — команды выйдут на лёд в 19 часов по местному времени. Причина — перенос предыдущей игры «Нефтехимика» с «Барысом» в Астане из-за общенационального траура в Казахстане. В итоге нижнекамцы проведут два матча за два дня, не стоит забывать и про долгий перелёт. Впрочем, в Астане нижнекамцы выглядели очень уверенно — после двух периодов команда Игоря Гришина вела со счётом 5:0. В третьей 20-минутке хозяева сократили отставание, но в итоге «Нефтехимик» выиграл (6:3) и сохранил второе место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Адмирал», несмотря на довольно скромный состав, на старте сезона запомнился неуступчивостью — даже в матчах с признанными фаворитами команда Олега Браташа выглядела достойно. Лишь в одном матче приморцы уступили с разностью более чем в одну шайбу, да и то в Казани второй гол был пропущен в пустые ворота.

В восьми матчах «Адмирал» набрал шесть очков, и это вполне можно считать неплохим результатом. Несмотря на то что нижнекамцы явно на ходу, в предстоящей встрече всё-таки поставлю на победу хозяев в матче. Сложный календарь должен сказаться на команде Гришина, а «Адмирал» дома играет уверенно», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».