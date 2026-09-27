«Сибирь» — «Локомотив»: прогноз Дарьи Мироновой на матч КХЛ в Новосибирске

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч «Сибирь» — «Локомотив».

Ставка: ТМ 5.5 за 1.51.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 27 сентября 2026, воскресенье. 13:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

«Сибирь» и «Локомотив» подходят к матчу примерно как два человека к понедельнику: один уже устал, второй делает вид, что всё под контролем. «Локомотив» удерживает лидерскую позицию на Западе (14 очков в 9 играх), но ЦСКА, «Торпедо» и СКА (все с 12 очками) уже дышат в спину. В трёх недавних матчах ярославцы потерпели два поражения — 0:5 дома с «Барысом» и 1:3 на выезде с «Амуром». Но началось турне с победы над «Адмиралом» 2:1. На Дальнем Востоке «Локомотив» забил лишь три гола: два в равных составах и один в меньшинстве.

На льду у «Сибири» дела не так веселы, как за пределами площадки. Евгений Кузнецов развлекает всех, а вот по статистике 2+2 в семи играх. Матч против «Ак Барса» (2:3) он пропустил из-за полученной травмы в игре против «Сочи» (5:1). Накануне команда здорово закусилась с лидером из Казани, была близка к победе, вела 2:1, пропустила в концовке и уступила только по буллитам (2:3). Так что и «Локомотиву» не стоит рассчитывать на лёгкий результат.

В целом сибиряки одержали лишь две победы с начала сезона, набрали шесть очков. Ярославцы хорошо начали чемпионат и большую часть матчей провели, опираясь на дисциплину, плотную оборону и минимум пространства сопернику. У «Локомотива» явно накопилась усталость, но глубина состава и опыт должны сказать своё слово.

«Сибирь» дома традиционно неудобна для ярославцев: в 9 из 11 недавних очных матчей КХЛ в Новосибирске хозяева не проигрывали в основное время. Впереди вязкий хоккей, возможно, дополнительное время, и упор на терпение и контроль. Поэтому ожидаю, что больше пяти заброшенных шайб мы в этой игре не увидим», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».