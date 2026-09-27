«Барыс» — СКА: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ 27 сентября

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч «Барыс» — СКА.

Ставка: победа СКА за 2.07.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 27 сентября 2026, воскресенье. 15:00 МСК Барыс Астана Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Барыс» проводит лучший старт за последние годы: 10 очков в 8 матчах и четвёртое место на Востоке. Команда демонстрирует кураж и реализацию, но в последней игре дома была бита «Нефтехимиком» (3:6), пропустив пять шайб за два периода. Кадровая ситуация оставляет желать лучшего: в лазарете форварды Аркадий Шестаков и Асанали Саркенов, а перед игрой с «Нефтехимиком» выбыл и защитник Мади Диханбек. Астанчане умеют хорошо реализовывать моменты, хотя не особо часто их создают — однако против системного СКА это может не сработать.

Клуб из Санкт-Петербурга под руководством Игоря Ларионова набрал отличный ход: 12 очков в 7 матчах, единственное поражение за месяц потерпел от «Спартака» (1:3). Армейцы выиграли три матча подряд с общим счётом 12:5, а лидер атак Николай Голдобин делит первое место в списке бомбардиров лиги (12 очков, 1+11). Да, есть потери: Тревор Мёрфи продолжает восстанавливаться после перелома ноги, а Захар Бардаков получил травму в первом же матче сезона. Но глубина состава позволяет Ларионову находить внутренние резервы.

СКА доминирует в противостоянии: сейчас у них восьмиматчевая победная серия против «Барыса», причём в прошлом сезоне армейцы забросили астанчанам 12 шайб в двух встречах. В феврале 2026 года СКА разгромил «Барыс» в Астане (5:0), а в марте — дома (7:0). Учитывая серию СКА, статистику личных встреч, а также тот факт, что «Барыс» играет заключительный матч домашней серии на фоне поражения от «Нефтехимика» и кадровых проблем, логично предположить, что гости навяжут свой хоккей и добьются победы в основное время», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».