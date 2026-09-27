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«Уфа» — «Торпедо»: прогноз Семёна Зигаева на матч Первой лиги

«Уфа» — «Торпедо»: прогноз Семёна Зигаева на матч Первой лиги
Комментарии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Уфа» — «Торпедо».

Ставка: забьёт только одна команда за 2.15.

Россия — Лига Pari . 7-й тур
27 сентября 2026, воскресенье. 12:30 МСК
Уфа
Уфа
Не начался
Торпедо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Уфа» идёт на седьмом месте с 17 очками. Команда Омари Тетрадзе в прошлом туре уступила в Челябинске и не может победить уже целых три тура подряд. До этого была домашняя ничья с «Волгой», где все мячи забили после перерыва, и ничья с «Велесом». В Кубке России уфимцы вылетели на прошлой неделе. В Калуге они проиграли 0:1 и покинули Путь регионов.

«Торпедо» идёт шестым с 20 очками. Команда Александра Сторожука, возглавившего москвичей перед стартом сезона, тоже сбавила. В прошлом туре было московское дерби с «Велесом» (ничья), а до этого домашнее поражение от «Нижнего Новгорода». Хотя перед этой серией у москвичей была мощная полоса с победами над «Текстильщиком», хабаровским СКА, костромским «Спартаком» и «Челябинском». В Кубке москвичи также вылетели, проиграв в Ярославле «Шиннику».

Это встреча прямых конкурентов. «Уфа» дома играет вторым номером и редко проигрывает крупно, а «Торпедо» на выезде забивает много, но последние туры не может победить. Обе команды вылетели из Кубка России и теперь полностью сосредоточены на Первой лиге. С учётом того, что уфимцы давно без побед, а москвичам нужно догонять лидеров, жду осторожную игру. Поэтому поставлю на то, что отличиться в этом матче сможет только одна команда», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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