Дания — Уэльс: прогноз Семёна Зигаева на матч Лиги наций

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Дания — Уэльс.

Ставка: победа Дании с форой (-1) за 1.73.

«Сборная Дании в 1-м туре нового розыгрыша Лиги наций гостила в соседнем Осло. Норвежцы уже к 18-й минуте забили два мяча в ворота соперника и чувствовали себя комфортно. Но ещё до перерыва датчане один мяч отыграли, а во втором и вовсе сравняли счёт. И всё же удержать хотя бы ничью гостям не удалось, на 74-й минуте Эрлинг Холанд забил свой второй мяч в игре и вывел Норвегию вновь вперёд. Дальше ещё были моменты, да и удаление у хозяев в самой концовке, но Дания больше забить не смогла и стартовала с поражения.

Команда Уэльса в 1-м туре группового этапа Лиги наций гостила в Лиссабоне. Несмотря на все разговоры, слухи и прочие истории, Криштиану Роналду не только продолжил выступление в сборной Португалии, но и вышел в стартовом составе. Первый тайм прошёл с колоссальным преимуществом хозяев, но забить они смогли лишь раз — гол оказался на счету Жоао Феликса. Во втором тайме наступило время Роналду, он ворота валлийцев поразил, но было положение «вне игры», поэтому гол отменили. В целом Уэльс на гол наиграл, но и пропустить мог больше, так что минимальное поражение — вполне справедливый результат.

Обе команды неудачно стартовали в новом розыгрыше турнира, и ещё одна осечка может вычеркнуть их из числа соискателей плей-офф, а кого-то ещё и ждет понижение в классе. За последние восемь лет команды играли трижды, и все матчи остались за датчанами, а дома они и вовсе хороши вдвойне. Поэтому поставлю здесь на победу хозяев с форой (-1)», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».