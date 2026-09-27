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Норвегия — Португалия: ставка Виктора Логинова на игру Лиги наций в Осло

Норвегия — Португалия: ставка Виктора Логинова на игру Лиги наций в Осло
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Актёр Виктор Логинов дал прогноз на матч Норвегия — Португалия.

Ставка: ТМ 3.5 за 1.65.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 4. 2-й тур
27 сентября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
Португалия
0:1 Феликс – 17'     1:1 Холанд – 51'     1:2 Рамуш – 54'    

«Для Норвегии этот матч является серьёзной проверкой: хозяева впервые играют в высшем дивизионе Лиги наций. Португалия же начинает защиту титула. В заявку снова вошёл Криштиану Роналду, что удивило многих скептиков, критиковавших его игру на чемпионате мира. Очные встречи Норвегии и Португалии исторически чаще проходили без большого количества голов: в 11 матчах они забили на двоих 23 мяча, а в последних пяти встречах было максимум два гола. С учётом класса соперников ожидаю довольно осторожный футбол, особенно в начале матча», — приводит слова Логинова «Ставка ТВ».

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