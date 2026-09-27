Норвегия — Португалия: ставка Виктора Логинова на игру Лиги наций в Осло

Актёр Виктор Логинов дал прогноз на матч Норвегия — Португалия.

Ставка: ТМ 3.5 за 1.65.

«Для Норвегии этот матч является серьёзной проверкой: хозяева впервые играют в высшем дивизионе Лиги наций. Португалия же начинает защиту титула. В заявку снова вошёл Криштиану Роналду, что удивило многих скептиков, критиковавших его игру на чемпионате мира. Очные встречи Норвегии и Португалии исторически чаще проходили без большого количества голов: в 11 матчах они забили на двоих 23 мяча, а в последних пяти встречах было максимум два гола. С учётом класса соперников ожидаю довольно осторожный футбол, особенно в начале матча», — приводит слова Логинова «Ставка ТВ».