15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Норвегия — Португалия: прогноз Семёна Зигаева на игру Лиги наций

Норвегия — Португалия: прогноз Семёна Зигаева на игру Лиги наций
Комментарии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Норвегия — Португалия.

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.75.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 4. 2-й тур
27 сентября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
Португалия
0:1 Феликс – 17'     1:1 Холанд – 51'     1:2 Рамуш – 54'    

«Сборная Норвегии в 1-м туре нового розыгрыша Лиги наций принимала в Осло Данию. Уже к 18-й минуте хозяева забили два мяча (отличились Бобб и Холанд) и чувствовали себя комфортно. Но ещё до перерыва датчане один мяч отыграли усилиями Дамсгора, а во втором тайме сравняли счёт. И всё же удержать ничью гостям не удалось, на 74-й минуте Эрлинг Холанд забил свой второй мяч в игре и вывел Норвегию вновь вперёд. Дания больше не забила, поэтому Норвегия стартовала с победы.

Команда Португалии в 1-м туре в Лиссабоне принимала Уэльс. Несмотря на все разговоры, слухи и прочие вбросы, Криштиану Роналду не только продолжил выступление в сборной, но и вышел в стартовом составе в первом матче Жорже Жезуша, сменившего Роберто Мартинеса после чемпионата мира. Первый тайм прошёл с колоссальным преимуществом хозяев, но забить они смогли лишь раз — отличился Жоау Феликс на 32-й минуте. Этот гол так и остался единственным в матче, хотя Роналду тоже забивал, но там был офсайд.

Обе команды удачно стартовали и сейчас будут играть за первую строчку в таблице. Норвегия дома хороша вдвойне и уже победила Данию, Холанд в отличной форме. А Португалия при Жезуше пока провела только один официальный матч и при большом объёме атак ограничилась одним голом. При этом и португальцы, и норвежцы обладают мощнейшими атаками, а значит, ждём голы», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Матч дня Норвегия — Португалия. Криштиану Роналду передаёт эстафету
Матч дня Норвегия — Португалия. Криштиану Роналду передаёт эстафету
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android