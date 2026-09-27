Норвегия — Португалия: прогноз Семёна Зигаева на игру Лиги наций

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Норвегия — Португалия.

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.75.

«Сборная Норвегии в 1-м туре нового розыгрыша Лиги наций принимала в Осло Данию. Уже к 18-й минуте хозяева забили два мяча (отличились Бобб и Холанд) и чувствовали себя комфортно. Но ещё до перерыва датчане один мяч отыграли усилиями Дамсгора, а во втором тайме сравняли счёт. И всё же удержать ничью гостям не удалось, на 74-й минуте Эрлинг Холанд забил свой второй мяч в игре и вывел Норвегию вновь вперёд. Дания больше не забила, поэтому Норвегия стартовала с победы.

Команда Португалии в 1-м туре в Лиссабоне принимала Уэльс. Несмотря на все разговоры, слухи и прочие вбросы, Криштиану Роналду не только продолжил выступление в сборной, но и вышел в стартовом составе в первом матче Жорже Жезуша, сменившего Роберто Мартинеса после чемпионата мира. Первый тайм прошёл с колоссальным преимуществом хозяев, но забить они смогли лишь раз — отличился Жоау Феликс на 32-й минуте. Этот гол так и остался единственным в матче, хотя Роналду тоже забивал, но там был офсайд.

Обе команды удачно стартовали и сейчас будут играть за первую строчку в таблице. Норвегия дома хороша вдвойне и уже победила Данию, Холанд в отличной форме. А Португалия при Жезуше пока провела только один официальный матч и при большом объёме атак ограничилась одним голом. При этом и португальцы, и норвежцы обладают мощнейшими атаками, а значит, ждём голы», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».