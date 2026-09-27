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Норвегия — Португалия: прогноз Романа Павлюченко на игру Лиги наций 27 сентября

Норвегия — Португалия: прогноз Романа Павлюченко на игру Лиги наций 27 сентября
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Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Норвегия — Португалия.

Ставка: ничья за 3.82.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 4. 2-й тур
27 сентября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
Португалия
0:1 Феликс – 17'     1:1 Холанд – 51'     1:2 Рамуш – 54'    

«Здесь, конечно, будет настоящая бойня. И Норвегия, и Португалия начали Лигу наций с побед: португальцы обыграли Уэльс, норвежцы — Данию. Норвегия ещё и играет дома, а это очень сильная и мощная команда, поэтому Португалии будет непросто. Тем более Холанд сейчас на ходу, забивает за клуб, а в последнем матче сборной сделал дубль.

Понятно, что португальцы будут в первую очередь думать о том, как остановить Холанда. Но выключить его из игры очень тяжело. При этом Португалия есть Португалия. Команда любит играть с мячом и спокойно готовить атаки. Норвежцы, думаю, постараются не отдавать им инициативу, будут прессинговать, много бегать и навязывать борьбу. Дома они точно не захотят весь матч просто бегать без мяча.

Мне кажется, игра получится очень равной с атаками в обе стороны. Норвегия физически мощная, все 90 минут работает на высоких скоростях, а у Португалии достаточно мастерства впереди, чтобы создавать свои моменты. Роналду остаётся в составе, но сейчас у португальцев и без него хватает футболистов, которые могут решить эпизод.

Фаворита здесь я не вижу. Обе команды умеют и создавать, и забивать, поэтому жду результативный матч. Счёт может быть и 2:2, и какая-то другая ничья с голами. Никому здесь не отдам явного преимущества: на мой взгляд, получится настоящая заруба и боевая ничья», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».

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