Германия — Греция: прогноз Александра Мостового на матч Лиги наций в Аугсбурге

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Германия — Греция.

Ставка: победа Германии с форой (-1) за 1.60.

«Очень понравилась и та, и другая команда в 1-м туре. Греки — вообще красавцы: перевернули матч с Сербией, хотя пропустили уже в самом начале. Потом добавили, сравняли во втором тайме и в самой концовке вырвали победу. Это уже показатель характера. Сборная неплохая и организованная, умеет терпеть и играть до конца.

Немцы тоже понравились в матче с Нидерландами. Соперник сильный, команда хорошая, и играть против неё всегда непросто. Германия вела, создавала моменты и могла закрывать игру, но пропустила уже в добавленное время. Всё равно по тому, как они выглядели, видно, что команда способна прибавлять и играть первым номером.

Поэтому здесь будет очень интересно. Греция после такой победы над Сербией точно приедет с уверенностью. Когда вытаскиваешь такой матч, эмоции совсем другие и футболисты начинают ещё больше верить в себя. Немцам нельзя думать, что дома всё решится само собой.

Но по классу и подбору футболистов Германия всё-таки выше. У них больше игроков, которые могут решить отдельный эпизод, и дома они должны давить. Думаю, греки дадут бой, легко здесь никому не будет, но немцы всё-таки дожмут своего соперника. Здесь вижу счёт где-то 2:1 или 3:1 в пользу Германии. То есть возьму победу хозяев с форой (-1)», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».