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Сербия — Нидерланды: прогноз Виктора Логинова на матч Лиги наций в Белграде

Сербия — Нидерланды: прогноз Виктора Логинова на матч Лиги наций в Белграде
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Актёр Виктор Логинов дал прогноз на матч Сербия — Нидерланды.

Ставка: победа Сербии с форой (+1) за 2.26.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 2. 2-й тур
27 сентября 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Сербия
Окончен
1 : 2
Нидерланды
0:1 Мердинк – 30'     1:1 Йович – 46'     1:2 Мердинк – 69'    

«Сербия проведёт этот матч дома, на стадионе «Райко Митич», и фактор Белграда здесь может сыграть важную роль. Результаты сербов в последнее время были нестабильными, но то были товарищеские встречи: поражения от Мексики и Кабо-Верде и домашняя победа над Саудовской Аравией.

Нидерланды выглядят сильнее по подбору исполнителей, однако команда подходит к матчу с новым главным тренером — Хави. Кроме того, по разным причинам в заявке нет ряда футболистов, которые играли важную роль в сборной. Сербия вполне способна навязать борьбу более статусному сопернику на своём поле. Даже если Нидерланды заберут инициативу, им ещё предстоит справиться с атмосферой в Белграде и достаточно мощной сербской атакой. Поэтому вариант с плюсовой форой на хозяев выглядит интересно», — приводит слова Логинова «Ставка ТВ».

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