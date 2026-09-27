Сербия — Нидерланды: прогноз Виктора Логинова на матч Лиги наций в Белграде

Актёр Виктор Логинов дал прогноз на матч Сербия — Нидерланды.

Ставка: победа Сербии с форой (+1) за 2.26.

«Сербия проведёт этот матч дома, на стадионе «Райко Митич», и фактор Белграда здесь может сыграть важную роль. Результаты сербов в последнее время были нестабильными, но то были товарищеские встречи: поражения от Мексики и Кабо-Верде и домашняя победа над Саудовской Аравией.

Нидерланды выглядят сильнее по подбору исполнителей, однако команда подходит к матчу с новым главным тренером — Хави. Кроме того, по разным причинам в заявке нет ряда футболистов, которые играли важную роль в сборной. Сербия вполне способна навязать борьбу более статусному сопернику на своём поле. Даже если Нидерланды заберут инициативу, им ещё предстоит справиться с атмосферой в Белграде и достаточно мощной сербской атакой. Поэтому вариант с плюсовой форой на хозяев выглядит интересно», — приводит слова Логинова «Ставка ТВ».