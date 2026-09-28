«Авангард» — «Металлург»: определён фаворит главного матча дня КХЛ

28 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Металлург» Магнитогорск. Встреча пройдёт на «G-Drive Арене» в Омске. Начало — в 16:30 мск.

Магнитогорцы идут на серии из пяти побед в КХЛ.

Букмекеры фактически не выделяют фаворита. Средний коэффициент на победу «Авангарда» в основное время составляет 2.46, в то время как ничья и овертайм оцениваются в 4.20, а победа «Металлурга» — в 2.48.

При этом аналитики склоняются к результативному хоккею. Средний коэффициент на тотал больше 5.5 шайбы составляет 2.04, а на тотал меньше 5.5 шайбы — 1.78. Фора «Авангарда» (0) оценивается в среднем в 1.89.