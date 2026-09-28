Бельгия — Франция: назван фаворит матча дня в Лиге наций

28 сентября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Бельгия — Франция. Игра пройдёт на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Букмекеры отдают преимущество гостям. Сделать ставку на победу сборной Франции предлагается с коэффициентом 1.92. Победа Бельгии оценивается коэффициентом 4.70. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80.

При этом аналитики склоняются к высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.72. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60.