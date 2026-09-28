Турция — Италия: прогноз на матч 28 сентября

28 сентября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги наций Турция — Италия. Игра пройдёт в Бурсе на стадионе «Бурса Бююкшехир Беледие». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Букмекеры отдают преимущество гостям. Сделать ставку на победу сборной Турции предлагается с коэффициентом 2.94. Победа Италии оценивается коэффициентом 2.37. Ничейный исход можно найти в линии за 3.38.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.03. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78.