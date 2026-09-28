15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Турция — Италия: прогноз на матч 28 сентября

Турция — Италия: прогноз на матч 28 сентября
Комментарии

28 сентября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги наций Турция — Италия. Игра пройдёт в Бурсе на стадионе «Бурса Бююкшехир Беледие». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Материалы по теме
Турция — Италия. Прогноз: Манчини поймёт, куда попал
Турция — Италия. Прогноз: Манчини поймёт, куда попал

Букмекеры отдают преимущество гостям. Сделать ставку на победу сборной Турции предлагается с коэффициентом 2.94. Победа Италии оценивается коэффициентом 2.37. Ничейный исход можно найти в линии за 3.38.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.03. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78.

Материалы по теме
Матч дня Бельгия — Франция. Зидан покорит Брюссель
Матч дня Бельгия — Франция. Зидан покорит Брюссель
Комментарии
Новости. Ставки