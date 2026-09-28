Бельгия — Франция: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги наций

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Бельгия — Франция.

Ставка: победа Франции за 1.92.

«Бельгийцы последний матч уверенно провели, на выезде обыграли Италию 2:0. Франция тоже победила Турцию (1:0), хотя по самой игре моментов создала намного больше. Бельгия есть Бельгия: это всегда сильная, мощная, атлетичная и неуступчивая сборная. Тем более сейчас команда играет дома, после такой победы над Италией должна быть в хорошем психологическом состоянии.

Но я бы всё-таки отдал предпочтение Франции. Да, Мбаппе не сыграет, это серьёзная потеря, но у французов всё равно сумасшедший подбор футболистов в атаке. Есть Дембеле, Олисе, другие быстрые и техничные ребята, которые могут решить эпизод. Поэтому обороне Бельгии будет очень тяжело на протяжении всего матча сдерживать такую группу атаки.

Конечно, сама Бельгия тоже будет создавать моменты. Они играют дома, будут угрожать воротам Франции, даже Турция в прошлом матче находила свои возможности. Франция при всём своём классе не выглядит командой, с которой вообще невозможно создать момент. А Бельгия уже показала с Италией, что сейчас находится в хорошем состоянии и умеет пользоваться своими шансами.

Поэтому лёгкой игры для Франции точно не жду. Бельгийцы дадут бой, будут цепляться и создавать проблемы. Но всё-таки мастерство группы атаки Франции, на мой взгляд, выше уровня обороны Бельгии. За счёт индивидуального класса французские футболисты должны найти свои моменты и реализовать их. Думаю, Франция добьётся тяжёлой победы», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».