Бельгия — Франция: прогноз Семёна Зигаева на матч Лиги наций в Брюсселе

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Бельгия — Франция.

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.85.

«Сборная Бельгии в 1-м туре Лиги наций гостила в Риме. Уже на 20-й минуте итальянцы пропустили гол от Мики Годтса. И в целом до перерыва у бельгийцев было колоссальное преимущество и они могли забивать ещё, но Доннарумма потащил несколько опасных ударов. Во втором тайме вышедший на замену Доди Лукебакио на 69-й минуте удвоил преимущество после быстрой контратаки — 2:0. Этот успех стал дебютным для Марка ван Боммела, который возглавил бельгийцев этим летом.

Сборная Франции также после чемпионата мира сменила главного тренера, на смену Дидье Дешаму, который возглавлял национальную команду 14 лет, пришёл Зинедин Зидан. В дебюте Зизу его парни отправились в Турцию. До перерыва игра была в целом равной, с небольшим преимуществом гостей, однако голов мы не увидели. Во втором тайме Франция вышла вперёд благодаря голу Килиана Мбаппе на 54-й минуте, а в концовке турки остались в меньшинстве из-за прямой красной карточки вратарю Чакыру. После удаления моментов почти не было, поэтому случилась минимальная победа Франции.

Обе команды удачно стартовали и сейчас играют за первую строчку. Бельгия дома хороша, а Франция при Зидане пока провела только один официальный матч. При этом и бельгийцы, и французы обладают мощнейшими атаками, а значит, ждём голы. Да и вряд ли бельгийцы смогут второй раз подряд сыграть «на ноль» против такого соперника», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».