«Авангард» — «Металлург»: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч «Авангард» — «Металлург».

Ставка: победа «Металлурга» в матче за 1.88.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 сентября 2026, понедельник. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Проблемы «Авангарда» с огромным количеством травмированных достигли исторических масштабов — даже главный тренер команды Ги Буше заявил, что никогда в карьере такого не видел. Постепенно игроки возвращаются к тренировкам, но до попадания в состав большинству далеко. В итоге омичи на днях даже подписали просмотровый контракт до 24 октября с защитником Евгением Кашниковым, который из-за травмы пропустил больше года.

«Металлург», несмотря на большое количество внутренних конфликтов, продолжает уверенно набирать очки. Во встрече с «Ак Барсом» магнитогорцы были далеки от оптимальной игры, но смогли вырвать победу, уступая в счёте. В третьем периоде отличились Артем Минулин и Даниил Вовченко, принесшие победу хозяевам. «Магнитка» довела серию побед до четырёх матчей.

Матчи «Металлурга» и «Авангарда» были принципиальны ещё со времён Суперлиги, а новый виток получили после серии первого раунда в 2025 году. После неё главный тренер магнитогорцев Андрей Разин не раз намекал на то, что омичи нарушают потолок зарплат, а официальные суммы доходов игроков занижены. Естественно, в Омске этим вряд ли довольны.

Да и на льду матчи между командами получаются крайне интересными — уже в этом сезоне омичи дома отыгрались с 0:2 и выиграли в овертайме. Несмотря на серьёзные потери омичей, котировки на победы команд примерно равны. Но игра «Магнитки» сейчас заставляет больше верить в её итоговую победу — на неё и поставлю», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».