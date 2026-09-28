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Армения — Черногория: прогноз Семёна Зигаева на игру Лиги наций в Ереване

Армения — Черногория: прогноз Семёна Зигаева на игру Лиги наций в Ереване
Комментарии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Армения — Черногория.

Ставка: обе забьют за 1.90.

Лига наций УЕФА. Лига C . Группа 2. 2-й тур
28 сентября 2026, понедельник. 19:00 МСК
Армения
Не начался
Черногория
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сборная Армении в 1-м туре нового розыгрыша Лиги наций принимала в Ереване Латвию. Уже на 31-й минуте хозяева открыли счёт, гол записал на свой счёт Георгий Арутюнян, а ассистировал ему Эдуард Сперцян. И в целом до перерыва хозяева имели колоссальное преимущество. Во втором тайме вышедший на замену Артур Гарибян удвоил преимущество и довёл матч до победы 2:0. Эта первая за долгие годы победа Армении без пропущенных мячей.

Сборная Черногории в 1-м туре принимала в Подгорице Кипр. Тренер Мирко Вучинич возглавил черногорцев прошлой осенью, сменив именитого Роберта Просинечки. До перерыва хозяева владели колоссальным преимуществом, но голов мы не увидели. Второй тайм получился равным, киприоты вышли вперёд, но черногорцы сначала сравняли счёт с пенальти, а потом Осмаич принёс хозяевам победу, забив в концовке матча.

Обе команды удачно стартовали и сейчас играют за первую строчку в группе. Армения дома хороша вдвойне, а Черногория на выезде играет авантюрно. При этом и армяне, и черногорцы обладают мощными атаками, а значит, ждём голы с обеих сторон. Да и вряд ли хозяева смогут второй раз подряд сыграть «на ноль», учитывая как долго они шли к первому варианту», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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