«Динамо» Минск — «Лада»: прогноз Владимира Гучека на игру КХЛ 28 сентября

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч «Динамо» Минск — «Лада».

Ставка: ничья за 5.15.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 сентября 2026, понедельник. 19:10 МСК Динамо Мн Минск Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

«Минское «Динамо» под руководством Сергея Брылина набрало восемь очков в восьми матчах и занимает девятое место на Западе. После неудачного старта «зубры» сумели стабилизировать игру — в последних домашних матчах они обыграли «Сибирь» (4:1) и «Автомобилист» (5:3). Однако на выезде команда вновь забуксовала — поражения от московского «Динамо» (3:4 ОТ) и «Шанхайских Драконов» (1:2). Кадровая ситуация улучшается: из лазарета вернулся форвард Сэм Энас, который займёт место в первом звене с Алистровым и Тирни. При этом продолжают восстанавливаться Алекс Лимож и защитник Николя Мелош.

«Лада» под руководством Павла Зубова переживает настоящий кризис. Тольяттинцы проиграли четыре матча подряд, а в последней игре дома были разгромлены ЦСКА (0:5). После девяти матчей в активе волжан лишь пять очков и предпоследнее, 10-е место, на Западе. Особенно удручающе выглядит игра в атаке: в матче с «Барысом» (0:6) «Лада» нанесла лишь семь бросков, установив антирекорд КХЛ. Главный тренер Павел Зубов признал, что команда «очень жидкая», и клуб ищет усиление. В текущем сезоне «Лада» проиграла все пять выездных матчей.

В прошлом сезоне «Динамо» дважды крупно обыграло «Ладу» на своём льду (4:0 и 7:2), а в последней очной игре в Тольятти уступило (2:4). Однако нынешняя «Лада» — это команда, которая мучительно ищет свою игру и испытывает огромные проблемы с составом. «Динамо» же на домашней арене действует уверенно и постарается реабилитироваться за поражение на выезде.

Из-за нестабильности минчан, их проблем в обороне и отчаянного положения «Лады», которая будет цепляться за очки, склоняюсь предположить, что команды не смогут выявить победителя в основное время. Тем более совсем недавно «Лада» в противостоянии с казанским «Ак Барсом» на выезде смогла вырвать ничью в основное время», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».