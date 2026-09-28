«Динамо» Москва — «Трактор»: прогноз Романа Габдрафикова на встречу КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Трактор».

Ставка: победа «Динамо» и ТБ 4.5 за 2.75.

«Последние два матча московского «Динамо» я смотрел вживую, последние две игры «Трактора» тоже видел полностью. Поэтому здесь хочется отталкиваться не только от результатов, но и от собственных ощущений от команд.

«Трактор» мне понравился в победном матче с «Авангардом» и даже в проигранной встрече со СКА. С петербуржцами челябинцы неудачно начали, но постепенно добавляли и в третьем периоде устроили настоящий штурм. Дмитрий Николаев после не самого удачного старта тоже вошёл в игру и своими спасениями оставлял команде возможность отыграться. Мне вообще нравится характер нынешнего «Трактора»: команда много работает, старается играть правильно и ждёт, когда своё мастерство проявят лидеры. Тот же Григорий Дронов сейчас играет огромную роль.

Но при всём этом я хочу поверить именно в «Динамо». В двух последних домашних матчах у команды Тамбиева было много похожих проблем. Лидеры пока не дают того результата, которого от них ждут, есть травмированные, не работает большинство. При этом моменты москвичи создают. В игре с «Салаватом» они много бросали, особенно активно пошли вперёд в третьем периоде, но Семён Вязовой провёл отличный матч и практически всё подчистил.

«После игры Тамбиев очень жёстко прошёлся по своей команде. Особенно мне запомнилась фраза про лидеров: «А где остальные, так называемые лидеры? Пока они остаются лидерами на бумаге». Кажется, понятнее сформулировать посыл перед следующим матчем уже невозможно.

У меня есть ощущение, что именно сейчас «Динамо» должно, наконец, прорвать. Против «Салавата» где-то не хватило реализации или какого-нибудь «мусорного» гола, который несколькими днями ранее помог спастись в концовке с минским «Динамо». Но постоянно не забивать свои моменты невозможно. При этом «Трактор» точно способен поддержать результативный хоккей.

Челябинцы показали это в третьем периоде со СКА, вообще сейчас выглядят командой, которая не разваливается после неудачного начала, а продолжает искать свои моменты. Поэтому обычную победу «Динамо» брать не хочу. Рискну соединить её с голами. Мне кажется, после настолько жёсткого разговора Тамбиева москвичи должны дать реакцию, а «Трактор» поможет нам пробить общий тотал 4.5», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».