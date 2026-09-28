«Торпедо» — «Салават Юлаев»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ в Нижнем Новгороде

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Торпедо» — «Салават Юлаев».

Ставка: ТБ 5 за 1.89.

«Здесь мне особенно тяжело отделить аналитику от эмоций, потому что встречаются две команды, которые я очень хорошо знаю и за которыми постоянно слежу. Поэтому постараюсь максимально оттолкнуться именно от того, что происходит с ними сейчас.

«Торпедо» проводит отличный старт сезона. Нижегородцы набрали 12 очков в восьми матчах, а в последних пяти встречах одержали четыре победы. Особенно впечатляет то, как команда играет дома. Сначала на новой арене разобрали «Авангард» 5:1, затем вообще ничего не позволили «Сочи» — 3:0. Сероух продолжает забивать, Ткачёв набирает очки, большинство работает. Сейчас у «Торпедо» действительно многое получается.

При этом идти против «Салавата» мне совсем не нравится. Уфимцы тоже хорошо начали чемпионат, а недавно на моих глазах очень качественно победили московское «Динамо» 3:1. Да и вообще, эта команда исторически умеет играть против Нижнего. В прошлом сезоне соперники обменялись домашними победами, сезоном ранее «Салават Юлаев» выиграл оба матча — 5:4 и 3:2 в овертайме. Ещё годом ранее уфимцы дважды победили с одинаковым счётом 1:0. То есть это точно не тот соперник, с которым «Торпедо» обычно получает лёгкие встречи.

Но есть важная разница в календаре. «Торпедо» не играет с 24 сентября и спокойно готовится дома. «Салават Юлаев» только 26-го провёл тяжёлый матч в Москве и теперь продолжает выезд. На фоне нынешней формы нижегородцев дополнительные дни отдыха могут иметь значение.

И вот здесь я в итоге не хочу выбирать победителя. Обе команды мне нравятся по качеству атаки, обе обладают мастеровитыми игроками, способными решить эпизод. Вязовой очень хорош на старте сезона и мало пропускает, но я всё равно думаю, что моменты завтра будут возникать у обеих команд.

История последних очных встреч тоже показывает, что здесь бывают совершенно разные сценарии — от 1:0 до 5:4. Поэтому вместо попытки угадать исход я снова пойду по пути наименьшего сопротивления и сыграю через голы. Мне кажется, что пять шайб на двоих для нынешних «Торпедо» и «Салавата» выглядят вполне рабочим вариантом», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».