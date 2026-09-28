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Швеция — Польша: прогноз Михаила Моссаковского на матч Лиги наций в Стокгольме

Швеция — Польша: прогноз Михаила Моссаковского на матч Лиги наций в Стокгольме
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Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч Швеция — Польша.

Ставка: ТБ 3.5 офсайда за 1.85.

Лига наций УЕФА. Лига B . Группа 4. 2-й тур
28 сентября 2026, понедельник. 21:45 МСК
Швеция
Окончен
3 : 1
Польша
1:0 Нюгрен – 8'     1:1 Шиманьски – 43'     2:1 Аяри – 64'     3:1 Дьёкереш – 72'    

«Главным тренером Швеции остаётся Грэм Поттер, а значит, со шведами остаётся и традиционная для его команд высокая линия обороны. А вместе с ней остаются и офсайды. Швеция — сборная, в матчах которой их сейчас случается действительно много. Обратите внимание: начиная с чемпионата мира, во всех пяти матчах с участием шведов было минимум четыре офсайда на двоих. И зачастую эта отметка пробивалась с запасом. С Тунисом было девять офсайдов, с Нидерландами — шесть, с Японией — пять. Даже с Францией команды добрались до четырёх, а в последней игре Лиги наций с Румынией снова было пять.

Офсайды вообще очень хорошо объясняются моделью игры Швеции. Команда часто располагает линию обороны достаточно высоко и тем самым оставляет сопернику пространство за спинами защитников, одновременно регулярно используя офсайдную ловушку. Но и в атаке шведы тоже постоянно играют высоко, активно используют фланги и забегания в свободные коридоры. Поэтому офсайды возникают здесь в обе стороны: соперники попадаются на высокой линии Швеции, а шведские атакующие футболисты сами регулярно оказываются за спинами чужих защитников.

Польша, с одной стороны — скорее «низовая» команда по офсайдам. С другой, в матчах с сильными соперниками поляки тоже способны и сами регулярно залезать в офсайд, и заставлять соперника делать то же самое. Эти команды уже встречались весной в стыковом матче за выход на чемпионат мира, и там офсайды тоже возникали регулярно. Поэтому здесь, на мой взгляд, определяющей должна быть именно модель Швеции. Поттер не отказывается от высокой линии, а значит, пространство для рывков и попыток поймать соперника в офсайдную ловушку будет появляться снова.

Планка при этом остаётся вполне доступной, во многом как раз из-за общей статистики Польши, которая сама по себе не относится к «верховым» командам по этому показателю. Но я думаю, что в данном случае именно Швеция будет задавать характер матча. Последние игры шведов показывают очень стабильную тенденцию, и я не вижу причин, почему здесь она должна резко сломаться. Поэтому предлагаю брать общий тотал больше 3.5 офсайда», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».

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