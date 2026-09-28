Турция — Италия: прогноз Александра Мостового на матч Лиги наций в Бурсе

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Турция — Италия.

Ставка: ничья за 3.66.

«Здесь непросто давать прогноз, конечно. Турция проиграла Франции, одному из фаворитов, но уступила всего 0:1. Понятно, что против такой команды тяжело, и по одному матчу большие выводы делать нельзя. Тем более теперь соперник совсем другой, со своими проблемами и вопросами.

Италия, конечно, удивила намного больше. Уступить Бельгии дома 0:2, причём по игре бельгийцы выглядели сильнее — это уже неприятный результат. Мы вообще в последнее время видим, что это не та Италия, которая была лет 10 назад, когда все понимали её уровень и знали, чего от неё ждать.

Сейчас Манчини снова у руля, однако состав нестабильный. Много молодых, новых футболистов, кого-то ищут, пробуют, команда только строится. Поэтому понятно, что сразу всё идеально работать не будет. Нужно время, чтобы определиться с составом и связями, понять, кто действительно готов играть на этом уровне.

Поэтому и здесь Италии будет непросто. Турция играет дома и после поражения от Франции тоже захочет взять первые очки. Итальянцам после неудачи с Бельгией обязательно надо реагировать, но уверенности в них сейчас нет. Думаю, матч получится равным и, скорее всего, закончится вничью, а счёт будет где-то 1:1», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».