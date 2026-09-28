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Россия — Иран: кто фаворит матча в Казани 29 сентября, какие прогнозы

Россия — Иран: кто фаворит матча в Казани 29 сентября, какие прогнозы
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29 сентября состоится товарищеский матч между сборными России и Ирана. Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
29 сентября 2026, вторник. 19:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 0
Иран
1:0 Головин – 21'     2:0 Головин – 36'    

Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу сборной России предлагается с коэффициентом 1.73. Победа Ирана оценивается коэффициентом 5.55. Ничейный исход можно найти в линии за 3.65.

При этом аналитики склоняются к низкой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.05. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95.

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