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Старт второго этапа серии акций «Юбилейный купон» от БК «Леон»

Старт второго этапа серии акций «Юбилейный купон» от БК «Леон»
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Первый этап «Юбилейного купона» уже позади, но праздник только набирает обороты. БК «Леон» продолжает отмечать 15-летие масштабной серией акций – участники второго этапа разделят призовой фонд в 8 550 000 рублей фрибетами и эксклюзивные призы, в числе которых Apple iPhone 17 Pro MAX и Samsung Galaxy S26!

Фото: Пресс-служба БК «Леон»

Как присоединиться?

Чтобы отправиться в погоню за частью призовых и топовыми призами, необходимо нажать кнопку «Принять участие» на официальном сайте или в мобильном приложении БК «Леон». После подтверждения участия заключайте пари типа одинар или экспресс из двух и более лайв- или прематч-событий с минимальным коэффициентом одного из исходов от 1.50.

За каждые 2500 рублей квалифицирующих пари начисляется один купон, а их общее количество можно отслеживать в разделе личного кабинета «Мои бонусы». Розыгрыш призового фонда второго этапа акции «Юбилейный купон» состоится в прямом эфире 27 октября в 17:00 мск.

Внимание! Каждые 100 купонов, полученных в четырёх этапах акции, будут приносить один суперкупон для участия в финальном розыгрыше. В декабре среди обладателей суперкупонов букмекер разыграет путёвки на Мальдивы, фрибеты и другие эксклюзивные бонусы. А главный счастливчик получит суперприз номиналом 15 000 000 рублей фрибетами!

Зачем участвовать?

БК «Леон» продолжает грандиозно отмечать 15-летие, а значит, у вас есть шанс стать частью истории и побороться за масштабные призовые. Каждый новый купон приближает к финальному розыгрышу серии акций «Юбилейный купон» – пора включаться в гонку и проверить, сколько суперкупонов вам удастся собрать на этот раз!

Реклама 18+. Рекламодатель: ООО «Леон» ИНН: 7707760834. Источник информации об организаторе основанных на риске игр, пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей – сайт Leon.ru. Срок акции: акция проводится до 23:59 мск 21.12.2026. Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр.

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