Россия — Иран: прогноз Константина Генича на товарищеский матч

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Россия — Иран.

Ставка: гол России в первом тайме за 1.80.

«Сегодня речь о матче сборной России в Казани. Сборная России сыграет со сборной Ирана. Иран — участник чемпионата мира. Азмун приехал в составе сборной Ирана, и понятно, что соперник хорошо организован, хорошо готов функционально, это крепкие атлетичные футболисты, многие из них играют в Европе. Поэтому соперник действительно очень непростой.

У сборной России был 10-дневный сбор. Это период ожидания, когда можно было спокойно пообщаться, поулыбаться, пофотографироваться, съездить на разные интеграции и активности. Такое ожидание матча для сборной России, как мне кажется, новое чувство. Раньше собирались, через несколько дней сразу играли, ничего толком не натренировали и выходили на поле. Здесь ожидание матча, мне кажется, дополнительно мотивирует сборную России.

Команда Валерия Карпина, думаю, выйдет в лучшем на данный момент составе, в этом я практически не сомневаюсь. Потом с Намибией уже в Екатеринбурге сыграют ребята, которые, возможно, давно не играли за сборную, кто-то дебютирует за национальную команду. Затем ещё матч с Нигерией в Нижнем Новгороде, и он тоже обещает быть очень интересным. Но первая повестка — это Иран.

Думаю, в характере Карпина, в его требованиях и мотивации в Казани наверняка будет немало болельщиков на трибунах, чтобы с первых минут нестись, бежать, прессинговать, давить, создавать. Учитывая нынешнюю форму Миранчука, Головина, Тюкавина, Кисляка, думаю, этим прессингом мы можем сборную Ирана не то чтобы удивить, но можем заставить ошибаться. Следовательно, мне кажется, будет сделана ставка на агрессивное, яркое и, желательно, результативное начало.

Поэтому в матче России с Ираном мой основной прогноз — гол России в первом тайме за коэффициент 1.80. Зная Валерия Георгиевича и анализируя матчи национальной команды, которые были сыграны до этого, согласитесь, что в первых таймах сборная России практически всегда, особенно когда соперник статусный, бежит и старается его подавить. Получится? Надеюсь, что получится. Соперник действительно очень непростой», — приводит слова Генича «РБ Спорт».