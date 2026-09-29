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Россия — Иран: прогноз Владислава Радимова на матч в Казани

Россия — Иран: прогноз Владислава Радимова на матч в Казани
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Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч Россия — Иран.

Ставка: победа России и ТБ 2.5 за 2.88.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
29 сентября 2026, вторник. 19:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 0
Иран
1:0 Головин – 21'     2:0 Головин – 36'    

«Наша сборная выиграла 2:1 примерно год назад. Я был на этом матче в Волгограде. Матч получился тяжелейшим, и Иран мог забить не единожды. Но сборная тогда, как мне кажется, заслуженно победила: первый гол забил Павел Воробьёв, второй — Батраков.

Сейчас, думаю, ничего не изменится: будет атакующий футбол и сборная России выиграет. Поэтому победа сборной России через тотал больше 2,5 выглядит как повторение примерно того же матча в Волгограде.

Кроме того, в нашей сборной собраны футболисты, которые бьют по воротам, поэтому индивидуальный тотал сборной России по ударам больше 5,5 в этом матче прямо напрашивается. Наша команда очень много бьёт по воротам», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

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