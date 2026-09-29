Россия — Иран: ставка Романа Павлюченко на игру 29 сентября

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Россия — Иран.

Ставка: победа России и обе забьют за 3.55.

«Иран — добротная, классная команда. Там есть футболисты с серьёзным международным опытом, и эта сборная вполне может преподнести сюрприз. Но надо понимать, что наша сборная играет дома. Будет большая поддержка болельщиков, все соскучились по матчам сборной, поэтому ребят точно будут гнать вперёд.

Мы можем превзойти Иран, если будем играть в свой футбол: контролировать мяч, а при потере сразу включаться в прессинг. В принципе, наша сборная это умеет. Чемпионат России уже идёт полным ходом, европейские чемпионаты тоже начались, поэтому с физическими кондициями проблем быть не должно. Думаю, Валерий Георгиевич хорошо подготовит команду к этому матчу.

Но игра будет очень тяжёлой и обоюдоострой. Иранцы тоже умеют держать мяч, атаковать и создавать моменты, это очень крепкая сборная. Не думаю, что у кого-то будет большое преимущество. Россия должна больше атаковать дома, но и Иран свои возможности обязательно получит.

Мне кажется, обе команды забьют. За счёт домашнего поля, поддержки и желания играть первым номером я всё-таки небольшое предпочтение отдам России. Думаю, мы создадим чуть больше моментов и забьём на один мяч больше. Пусть счёт будет 2:1 или 3:2 в пользу России», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».