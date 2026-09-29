Россия — Иран: ставка Александра Мостового на товарищескую игру

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Россия — Иран.

Ставка: победа России за 1.65.

«Здесь совсем трудно что-либо прогнозировать. Россия опять играет дома, но сам матч товарищеский, поэтому заранее непонятно, какие составы выйдут, насколько команды будут играть именно на результат. С Ираном особенно трудно понять: первый состав, второй, какие будут изменения — всё это может сильно повлиять на игру.

Иран — команда непростая и организованная, умеет терпеть, бороться, закрываться и пользоваться своими моментами. Но в товарищеских матчах всё может меняться от состава и задач тренера. Кто-то получает шанс, кого-то берегут или проверяют, поэтому по именам на бумаге одно, а на поле может получиться совсем другое.

Нашим что остаётся делать? Нужно играть, показывать себя и доказывать, что сборная может давать результат и с хорошими соперниками. Тем более дома, перед своими болельщиками. Здесь уже неважно, официальный это матч или товарищеский: если выходишь за сборную, надо стараться выигрывать.

Поэтому лёгкой игры я не жду. Иран может создать проблемы, закрыться и наказать за ошибку, но России всё равно надо брать инициативу и искать свои моменты. Думаю, в итоге наши должны выигрывать. Скорее всего, будет где-то 2:1 в пользу России», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».